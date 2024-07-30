Главные новости Сибири за 30 июля

За шесть месяцев 2024-го в Алтайском крае индекс промпроизводства вырос на 7,6%. Наибольшие темпы отмечены в сфере производства автомобилей (+37%), котельного оборудования и оборонной продукции (+30%), одежды (+ 22,4%), вагонов (+17,2%).

Территорию ЦУМа в Новосибирске могут перевести в зону смешанной застройки и общественно-деловой застройки. Сейчас прорабатываются два обязательных условия для реализации этого предложения. Первое — заключение договора комплексного развития территорий , второе — собственник будет обязан решить вопрос с недостроенным спортивным объектом на территории лицея №22.

Омского экс-депутата Дмитрия Петренко приговорили к 7 годам колонии за фейки о ВС РФ.

Уголовное дело в отношении него возбудили в марте 2022 года. По данным правоохранителей, депутат распространил в Telegram-канале ложную информацию «об использовании Вооруженных сил РФ для уничтожения гражданского населения и гражданской инфраструктуры Украины».

Власти Королевства Камбоджа депортировали из страны трех новосибирцев, обвиняемых в вымогательстве и отмывании денег. Речь идет о супругах Юрии и Ларисе Котляровых, которым принадлежал кооператив «Держава», а также гендиректоре стройфирмы Андрее Обозных. По версии следствия, жертвами аферы стали почти 200 дольщиков, перечисливших «Державе» около 180 млн руб.

ХК «Авангард» нашел нового нападающего после травмы Владимира Ткачева. Им станет нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев. В прошлом сезоне КХЛ он провел 61 матч.

В Омске зампредседателя чеченской общины и участники межэтнического организованного преступного сообщества получили срок по делу о вымогательстве. По данным УФСБ региона, в августе 2022 года участники криминальной организации вымогали 20 млн руб. у руководителя одной из фирм, угрожая ему уничтожением имущества и физической расправой. зампредседателя общины приговорили к семи годам лишения свободы, другие фигуранты дела получили сроки от семи до девяти лет.

Готовивший диверсию на железной дороге красноярец получил 14 лет колонии. Обвиняемый, по данным суда, недовольный действующим в РФ политическим режимом, с помощью мессенджера добровольно вступил в «Легион “Свобода России”» (организация признана в РФ террористической и запрещена). По указанию ее участников он получил задание по поджогу двух релейных шкафов. Когда красноярец прибыл к объектам его задержали сотрудники ФСБ.

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