Двое новосибирцев пойдут под суд за ограбление и похищение людей

Кировский райсуд Новосибирска рассмотрит дело о похищении двух братьев. Обвинения в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ) предъявлены двум 21-летним местным жителям, сообщает\ областная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как установили правоохранители, 7 декабря 2022 года обвиняемые встретились с ранее знакомым мужчиной на парковке в районе ТЦ «Плехановский». Фигуранты дела, угрожая потерпевшему предметами, схожими с пистолетами, потребовали от него договориться о встрече с братом, после чего заставили его лечь в багажник автомобиля.

Родственник жертвы в это время находился в ТРЦ «Мега». Злоумышленники под надуманным предлогом вывели его из здания торгового центра к автомобилю. После чего также заставили его лечь в багажник.

Нападавшие потребовали от братьев 20 тыс. руб. После жертвы нападения написали заявление в правоохранительные органы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте .

Александра Стрелкова