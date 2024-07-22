В аэропорту «Курумоч» у пассажира нашли незадекларированные серьги с алмазами

Незадекларированные серьги Tiffany из драгоценных металлов и камней обнаружили самарские таможенники в аэропорту «Курумоч». Стоимость украшения — более 1,5 млн руб.

Серьги были найдены при проведении таможенного досмотра у пассажира, прибывшего из Баку. Гражданин таможенную декларацию не подавал и таможенные платежи не уплачивал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Максимальная санкция данной статьи — 7 лет лишения свободы.

Согласно заключению эксперта, серьги изготовлены из сплава платины 950 пробы с вставками из природного алмаза. Материалы, из которых сделано ювелирное изделие, входят в перечень стратегически важных товаров.

Алексей Алексеев