Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для путешествий на машине в июле

Сочи стал самым популярным российским направлением для путешествий на автомобиле в июле 2024 года. Рейтинг подготовил сервис бронирований Твил.ру.

На Сочи приходится 14% июльских бронирований. На втором месте Анапа с 9%, а на третьем — Санкт-Петербург (4% бронирований).

В Сочи средняя стоимость ночи при путешествии на автомобиле в июле составляет 4,5 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — восемь ночей. Столько же средняя продолжительность поездки в Анапе, однако стоимость ночи ниже — 4,4 тыс. руб. В Санкт-Петербурге автотуристы отдадут в среднем 5,2 тыс. руб. за ночь, продолжительность поездки — четыре ночи.

В топ популярных направлений вошел также Ейск. Город занял девятое место. Средняя стоимость ночи — 3,6 тыс. руб., продолжительность поездки — восемь ночей.

Также Сочи, как сообщалось ранее, занял второе место в рейтинге популярных российских направлений для отдыха компаниями в июле. На долю курорта приходится 8% всех июльских бронирований компаниями туристов.

Вячеслав Рыжков

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