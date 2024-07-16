На покупку флагов и гербов для школ Татарстана выделят 80 млн рублей

В Республике Татарстан на закупку флагов и гербов для школ выделят 80 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Средства на покупку флагов и гербов будут выделены из республиканского бюджета.

Согласно документации, всего планируется закупить 11,1 тыс. настольных флагштоков, 1,1 тыс. уличных флагштоков и 1,1 тыс. протокольных флагов. В школах республики также появятся 2,2 тыс. гербов Татарстана.

В апреле Министерство образования Татарстана объявило тендер на покупку 576 БПЛА для 18 школ за 99 миллионов рублей .

Влас Северин «Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram