В Новороссийске жителям и туристам напомнили о правилах безопасности на воде
Начало курортного сезона в Новороссийске традиционно сопровождается массовым стремлением туристов и местных жителей к морю. Одна из популярных летних активностей — сапсерфинг, который заключается в управлении специальной доской на воде с помощью весла.
Сапсерфинг как вид спорта требует физической подготовки. Длительное пребывание на воде может привести к усталости, обезвоживанию, тепловому истощению или тепловому удару.
Немаловажную роль играют благоприятные погодные условия. Сильный ветер, высокие волны и плохая видимость значительно усложняют управление доской.
За последние выходные в городе-герое зафиксировано 15 несчастных случаев. Людей, не справившихся с управлением доской, отнесло на расстояние более одного километра от берега. В операции по спасению участвовали сотрудники ГИМС, Спасотряда, пограничной службы и матросы-спасатели.
В целях безопасного и приятного отдыха Управление курортов и туризма Новороссийска в своем Telegram-канале напомнило основные правила поведения на воде.
В первую очередь перед выходом в море сапсерфам необходимо проверить прогноз погоды и убедиться в его соответствии их уровню подготовки.
Также, согласно рекомендациям ведомства, не стоит забывать о важности выбора подходящей доски и снаряжения по критериям размера, веса и опыта спортсмена.
Следующая мера предосторожности — уведомление кого-либо о своих планах и обозначение предполагаемого времени возвращения.
Еще из рекомендаций:
- Гребля исключительно в обозначенных зонах или вдали от других пловцов, лодок и водных объектов. Это поможет избежать столкновений и несчастных случаев на воде.
- Бдительность и внимательность, позволяющие оперативно реагировать на изменяющиеся условия.
- Объективный анализ ситуации, без выхода за пределы своих физических возможностей.
- Сохранение спокойствия, без резких движений и поворотов, которые могут привести к потере равновесия и падению с доски.
- Плавание в чьей-либо компании, особенно в незнакомой местности.
- Обязательное возвращение на берег при ощущении чувства дискомфорта или угрозы для безопасности.
Кроме того, за купание в неположенном месте предусмотрен штраф по ст. 2.2 закона Краснодарского края №608-КЗ «Об административных правонарушениях» (нарушение установленных запретов на пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах).
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