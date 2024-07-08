В Новороссийске жителям и туристам напомнили о правилах безопасности на воде

Начало курортного сезона в Новороссийске традиционно сопровождается массовым стремлением туристов и местных жителей к морю. Одна из популярных летних активностей — сапсерфинг, который заключается в управлении специальной доской на воде с помощью весла.

Сапсерфинг как вид спорта требует физической подготовки. Длительное пребывание на воде может привести к усталости, обезвоживанию, тепловому истощению или тепловому удару.

Немаловажную роль играют благоприятные погодные условия. Сильный ветер, высокие волны и плохая видимость значительно усложняют управление доской.

За последние выходные в городе-герое зафиксировано 15 несчастных случаев. Людей, не справившихся с управлением доской, отнесло на расстояние более одного километра от берега. В операции по спасению участвовали сотрудники ГИМС, Спасотряда, пограничной службы и матросы-спасатели.

В целях безопасного и приятного отдыха Управление курортов и туризма Новороссийска в своем Telegram-канале напомнило основные правила поведения на воде.

В первую очередь перед выходом в море сапсерфам необходимо проверить прогноз погоды и убедиться в его соответствии их уровню подготовки.

Также, согласно рекомендациям ведомства, не стоит забывать о важности выбора подходящей доски и снаряжения по критериям размера, веса и опыта спортсмена.

Следующая мера предосторожности — уведомление кого-либо о своих планах и обозначение предполагаемого времени возвращения.

Еще из рекомендаций:

Гребля исключительно в обозначенных зонах или вдали от других пловцов, лодок и водных объектов. Это поможет избежать столкновений и несчастных случаев на воде.

Бдительность и внимательность, позволяющие оперативно реагировать на изменяющиеся условия.

Объективный анализ ситуации, без выхода за пределы своих физических возможностей.

Сохранение спокойствия, без резких движений и поворотов, которые могут привести к потере равновесия и падению с доски.

Плавание в чьей-либо компании, особенно в незнакомой местности.

Обязательное возвращение на берег при ощущении чувства дискомфорта или угрозы для безопасности.

Кроме того, за купание в неположенном месте предусмотрен штраф по ст. 2.2 закона Краснодарского края №608-КЗ «Об административных правонарушениях» (нарушение установленных запретов на пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах).

Нурий Бзасежев

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