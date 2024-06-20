На Дону задержали двоих граждан Узбекистана, находящихся в международном розыске

В Ростовской области сотрудники донского полицейского главка задержали двух граждан Узбекистана, находящихся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, не называя имен задержанных.

По данным ведомства, подозреваемые совершили преступление на территории Узбекистана, и пытались скрыться в России. Однако полицейские установили их местоположение и произвели задержание.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области отказались уточнить, в каких конкретно преступлениях обвиняют задержанных. «Можем только сказать, что граждане обвиняются по тяжким статьям», – сказали в ведомстве.

Анастасия Казуков