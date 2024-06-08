Частные дома подтапливает в Новокузнецке после сильных дождей

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал «тревожной» ситуацию с подтоплением частных домов в Орджоникидзевском районе. В случае ухудшения ситуации там будут открыты пункты временного размещения для населения.

Причиной стали сильные дожди, обрушившиеся на юг Кемеровской области на этой неделе. По данным главы «южной столицы» Кузбасса, к утру 8 июня достиг опасной отметки уровень воды в реке Томи в черте населенного пункта Абашево (639 см). В настоящее время перекрыта дорога, ведущая в поселок Карлык.

«За ночь удалось устранить большинство аварий на сетях. В Куйбышевском районе подключены все многоквартирные дома (МКД), в Орджоникидзевском районе без электричества четыре МКД, которые обслуживает компания “Кузнецкий сад ”. Сейчас там работают бригады»,— добавил Сергей Кузнецов.

По сообщению главного управления МЧС по Кемеровской области, подъем воды в Томи продолжится 8-10 июня.

Валерий Лавский