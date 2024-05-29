Журналисту Шевченко вновь огласили приговор и освободили от отбывания наказания

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего главного редактора портала FinNews Владимира Шевченко, ранее осужденного за вымогательство более миллиона рублей у «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Шевченко / соцсети Фото: Владимир Шевченко / соцсети

Напомним, что в ноябре 2021 года Санкт-Петербургским городским судом приговор журналисту был отменен и дело направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе. Сам господин Шевченко свою вину не признал.

Как сообщили 29 мая в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, при поступлении дела в суд Владимиру Шевченко вменяли п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, суд переквалифицировал его действия по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информационно-аналитических материалов в интернете и с финансово-экономической деятельностью банков и банковских учреждений, сроком на 2 года.

Осужденному зачли время содержания под стражей, домашним арестом, запретом определенных действий, в связи с чем господин Шевченко освобожден от фактического отбывания наказания в виде лишения свободы, уточнили в пресс-службы судов.

Сам Владимир Шевченко новое решение суда «Ъ-СПб» прокомментировать не смог, пояснив, что пока не ознакомился с мотивировочной частью.

Подробнее о деле главреда FinNews — в материале «Ъ-СПб» «Журналист добился отмены приговора».

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