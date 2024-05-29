Из-за атаки украинских БПЛА в курском Теткино загорелись жилые дома
ВСУ сбросили взрывные устройства с двух дронов на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района Курской области ночью 29 мая. В результате атак никто не пострадал, однако загорелись несколько объектов. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Возгорания произошли в двух домах, трех надворных постройках и гараже — их удалось потушить силами сотрудников МЧС и членов добровольных пожарных дружин.
Глава региона не уточняет, какие разрушения повлек за собой обстрел, однако обещает оказать собственникам помощь в восстановлении имущества.
Один из квадрокоптеров был сбит российскими военнослужащими над регионом, заключил господин Смирнов.
По данным Минобороны РФ, за ночь над Черноземьем уничтожили один беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град» — все над Белгородской областью. О последствиях атак не сообщается.
О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».