Из-за атаки украинских БПЛА в курском Теткино загорелись жилые дома

ВСУ сбросили взрывные устройства с двух дронов на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района Курской области ночью 29 мая. В результате атак никто не пострадал, однако загорелись несколько объектов. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Возгорания произошли в двух домах, трех надворных постройках и гараже — их удалось потушить силами сотрудников МЧС и членов добровольных пожарных дружин.

Глава региона не уточняет, какие разрушения повлек за собой обстрел, однако обещает оказать собственникам помощь в восстановлении имущества.

Один из квадрокоптеров был сбит российскими военнослужащими над регионом, заключил господин Смирнов.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Черноземьем уничтожили один беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град» — все над Белгородской областью. О последствиях атак не сообщается.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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