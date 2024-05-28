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Полиция задержала нижегородку с крупной партией мефедрона

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали ранее судимую местную жительницу, у которой при себе было 35 свертков с мефедроном. По данным пресс-службы областного ГУ МВД РФ, еще шесть свертков задержанная успела спрятать в тайниках закладках на территории Автозаводского района.

Тайники были обнаружены, наркотики из них изъяты. Также у задержанной обнаружили упаковочные пакетики, банковские карты и две мерные ложки. Общий вес изъятых наркотиков составил 44 грамма.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Задержанная признала вину и заключена под стражу. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Андрей Репин

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