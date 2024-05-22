Жителей Кубани предупредили о новой медицинской мошеннической схеме

Аферисты придумали новую медицинскую мошенническую схему. Злоумышленники совершают звонки с предложением пройти флюорографию за счет ОМС, предупредили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Поначалу, как уточнили в ведомстве, аферисты предлагают выбрать поликлинику, затем якобы для подтверждения записи просят назвать код из СМС. Эта информация дает мошенникам возможность получить доступ к Госуслугам или подтвердить списание средств со счета, предупредили в полиции.

Ранее жителей Кубани предупреждали о мошеннической схеме с перерасчетом пенсии. Аферисты также выманивают у жертв код к «Госуслугам». Потерпевшими становятся пенсионеры.

Также недавно мошенники стали «продавать» бюджетные места в вузах. Злоумышленники создают поддельные сайты и группы в социальных сетях.

Вячеслав Рыжков

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