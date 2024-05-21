Жителя Кубани будут судить за попытку убийства новой знакомой

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Абинского района, которого подозревают в покушении на убийство новой знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, 3 марта 2024 года пьяный житель пгт Ахтырский находился около одного из домов поселка. Там он поссорился с девушкой, с которой познакомился накануне. Он решил убить знакомую и несколько раз ударил ее по голове, шее и плечу острым предметом. Действия преступника остановил прохожий.

На нападавшего завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Абинский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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