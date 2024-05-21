В Кореновске первокурсника осудили за ложное сообщение о минировании вуза

Кореновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего первокурсника политехнического техникума, который сообщил оперативным службам ложную информацию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В начале февраля во время занятий студент взял телефон своей однокурсницы и позвонил по номеру 112. Подросток сообщил оператору, что «расстреляет весь техникум», после чего положил трубку и вернул телефон девушке. На номер оперативно поступил обратный звонок. На него ответила владелица телефона, которая попыталась объяснить, что однокурсник пошутил и в вузе все в порядке. Но на место уже выехали сотрудники экстренных служб.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. В судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся. Суд признал молодого человека виновным и оштрафовал его на 25 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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