В Асбесте за 50 млн рублей построят приют для животных

Из бюджета Свердловской области на строительство приюта для безнадзорных животных направлено почти 50 млн руб. В приюте одновременно смогут разместить до 272 собак, отловленных на территории близлежащих городских округов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«В Свердловской области разработан план мероприятий по созданию приютов для животных без владельцев. Он предусматривает строительство в муниципалитетах шести приютов для животных до 2026 года»,— рассказал директор департамента ветеринарии региона Евгений Туршкин. По его словам, строительство приюта в Асбесте начнется уже в 2023 году.

Приюты для безнадзорных животных появятся также в Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхотурском, Первоуральском и Сысертском районах. Сейчас в муниципалитетах разрабатывается проектно-сметная документация будущих приютов, подбираются земельные участки.

По данным правительства, всего в 2023 году на отлов, содержание и ветеринарное сопровождение животных без владельцев в регионе направлено более 100 млн руб. Они распределены между поселениями. Всего в 2023 году уже проведено более 1,6 тыс. льготных кастраций и стерилизаций.

Полина Хабарова

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