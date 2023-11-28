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Коммерсантъ FM
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В Бурятии 14 человек отравились шаурмой

В Бурятии у 14 человек выявили сальмонеллез. Все они заразились после употребления продукции в киоске «Шаурма в lovaше» в селе Петропавловка, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Зарегистрирован групповой очаг сальмонеллеза с 14 пострадавшими, из них пять выявлено активно. Больные госпитализированы, их состояние удовлетворительное»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Как уточняет Роспотребнадзор, было проведено обследование объекта. На нем выявили «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований», деятельность киоска приостановлена. Эксперты ведомства отобрали пробы продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды, а также пробы биообразцов от работников киоска.

В сентябре в Курске несколько человек отравились шаурмой, одна девушка погибла. Суд отправил под домашний арест 50-летнего гражданина РФ и уроженца Таджикистана Мансуршоха Фаезова, владеющий этим киоском шаурмы. В рамках дела также были задержаны двое поваров и помощник повара. Всех их обвиняют в массовом отравлении людей (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Вчера, 27 ноября, им продлили меры пресечения.

Лаура Кеффер

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