Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по аварии с микроавтобусом в Ижевске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту дорожной аварии с рейсовым автобусом, которая произошла в столице Удмуртии. Как сообщает информационный центр ведомства, руководитель также поручил предоставить доклад по расследованию.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Напомним, 27 ноября в Ижевске и водитель рейсового автобуса врезался в двигавшийся впереди автомобиль. В результате дорожного происшествия пострадали шесть пассажиров общественного транспорта.
В следственном управлении СКР по республике проводят процессуальную проверку.