Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по аварии с микроавтобусом в Ижевске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту дорожной аварии с рейсовым автобусом, которая произошла в столице Удмуртии. Как сообщает информационный центр ведомства, руководитель также поручил предоставить доклад по расследованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, 27 ноября в Ижевске и водитель рейсового автобуса врезался в двигавшийся впереди автомобиль. В результате дорожного происшествия пострадали шесть пассажиров общественного транспорта.

В следственном управлении СКР по республике проводят процессуальную проверку.