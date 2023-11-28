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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по аварии с микроавтобусом в Ижевске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту дорожной аварии с рейсовым автобусом, которая произошла в столице Удмуртии. Как сообщает информационный центр ведомства, руководитель также поручил предоставить доклад по расследованию.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, 27 ноября в Ижевске и водитель рейсового автобуса врезался в двигавшийся впереди автомобиль. В результате дорожного происшествия пострадали шесть пассажиров общественного транспорта.

В следственном управлении СКР по республике проводят процессуальную проверку.

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