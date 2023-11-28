Бизнесмены Анапы заявили о незаконной продаже торговых точек мэрией
Предприниматели Анапы сообщили в центральный аппарат Следственного комитета России о незаконной продаже их торговых павильонов мэрией через аукцион. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
В своем обращении к главе ведомства Александру Бастрыкину бизнесмены также сообщили о назначенной инвентаризации.
Господин Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки полученных сведений.
В соцсетях сообщают, что речь идет о торговых точках на территории ярмарки «На Северной», которые были выставлены на торги в конце октября текущего года.
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