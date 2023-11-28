Иркутский хакер получил срок за попытки взлома интернет-сайтов
Ленинский райсуд Иркутска вынес приговор 35-летнему местному жителю по делу об использовании вредоносных компьютерных программ для взлома сайтов, сообщает прокуратура региона.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как установил суд, в 2018-2021 годах подсудимый использовал специальные программы для подключения к различным интернет-сайтам, среди которых были ресурсы социального учреждения, оператора связи и транспортного предприятия. Отмечается, что система защиты атакованных сайтов предотвратила взлом. Деятельность преступника была пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области, которыми местный житель был задержан.
Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 273 УК РФ (покушение на использование вредоносных компьютерных программ). Злоумышленнику назначили 4 года ограничения свободы.