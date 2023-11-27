В Феодосии строится жилой комплекс комфорт класса «Утёсов»

Горно-морские пейзажи придают Феодосии особый шарм.

Испокон веков интеллигенция всей России питала особо теплые чувства к Феодосии. Напитываться энергией моря и многовековой историей прекрасного приморского города сможет любой желающий, став собственником квартиры в жилом комплексе «Утесов» от группы компаний «ИнтерСтрой». Это то самое место, которое подойдет как для активных семей с детьми, так и для любителей расслабленного и уединенного досуга.

Феодосия — популярный центр притяжения творческих и талантливых людей. Здесь регулярно проходят джазовые концерты, художественные выставки, фестивали и другие активности. Уютная атмосфера «старого города», прекрасные горно-морские пейзажи и яркие аллеи глицинии придают Феодосии особый шарм.

ЖК «Утесов» возводится по надежной технологии монолитно-каркасного строительства. Вентилируемые фасады обеспечивают комфортную температуру в квартирах в любое время года.

В комплексе большой выбор квартир с продуманными планировками. Все они оборудованы индивидуальным отоплением для максимального комфорта жильцов. Также в доме предусмотрены отдельные кладовые для хранения сезонных вещей. К покупке доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Для владельцев авто доступен охраняемый подземный паркинг.

Благоустроенные дворы оснащены современными детскими и спортивными площадками, а также прогулочными дорожками и зонами для спокойного отдыха. Парковки вынесены за пределы дворов.

ГК «ИнтерСтрой» — один из ведущих застройщиков Крыма и Севастополя, единственный девелопер Крыма, входящий в ТОП-100 Всероссийского рейтинга Единого ресурса застройщиков. «ИнтерСтрой» стабильно находится в числе лидеров, работает на рынке недвижимости Крыма и Севастополя более 19 лет. ГК «ИнтерСтрой» — двукратный обладатель золотого знака «Надежный застройщик России». Это главная федеральная общественная награда в жилищном строительстве. Успех группы компаний подтверждается ведущими позициями основных рейтингов, многочисленными наградами, а главное — тысячами счастливых семей, которые стали обладателями качественной и красивой недвижимости.

Ознакомиться с полным списком объектов Вы можете на сайте интерстрой.рф.

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Застройщик ООО «СЗ «Феодосийский» ИНН 9108126333, адрес: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Насыпная, дом 6. пом. 1. Проектные декларации размещены на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ Застройщик входит в ГК «ИнтерСтрой»