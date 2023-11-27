Agent Provocateur представила осенне-зимнюю коллекцию

Марка женского белья и аксессуаров Agent Provocateur представила новую коллекцию осень-зима. Помимо классических комплектов белья, поясов, чулок и халатов в линейку также вошли новые вещи и аксессуары. Например, в коллекции можно найти плащи, корсеты, юбки, наручники и ожерелья, пэстисы и другие детали. Основной акцент в линейке сделан на теме соблазнения, поэтому некоторые комплекты белья выполнены в ярких оттенках. Также дизайнеры уделили особое внимание материалам, представив аксессуары из кружева, шелка и даже винила. Вся коллекция уже доступна в бутиках и на сайте бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Следующая фотография 1 / 11 Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur Фото: Agent Provocateur