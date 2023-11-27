Инфляция в Черноземье выросла к зиме 2023 года

Банк России раскрыл данные о годовой инфляции в шести областях Черноземья по итогам октября 2023 года. По его оценке, практически во всех этих регионах показатель вырос по сравнению с сентябрем и преодолел планку в 6%, оставаясь при ниже, чем средний по России уровень в 6,68%.

Исключением стала Курская область, где инфляция в октябре составила 7,08% после 6,59% в сентябре

В региональном отделении ЦБ это объясняют общероссийскими факторами — «произошедшим ранее ослаблением рубля, усилением давления со стороны издержек производителей и поставщиков, высокой потребительской активностью на фоне ограниченного предложения в непродовольственном сегменте».

Наименьший в макрорегионе уровень инфляции по итогам второго месяца осени ЦБ наблюдает в Воронежской области — 5,97% (5,39% в ноябре). Рост цен в регионе, по сообщению регулятора, «ускорился», но остался менее высоким, чем средний по Центральному федеральному округу (6,65%).

В региональном отделении Банка России сообщили, что «цены росли из-за высокого спроса и недостаточного предложения».

«В октябре воронежцы активно покупали мебель,— привели пример в ЦБ.— При этом из-за высоких цен на импортные материалы и фурнитуру издержки производителей выросли. Как итог — подорожали кресла и диваны. А из-за того, что при дешевом рубле отечественные плиты и древесину для производства мебели стало выгоднее продавать за границу, предложение на внутреннем рынке сократилось»

В Белгородской области по итогам октября 2023 года наблюдается инфляция в 6,07%, она показала рост против 5,19% в предыдущем месяце. Рост темпов инфляции наблюдает ЦБ и в Липецкой области — 5,99% (5,6% в ноябре). В Орловской области годовая инфляция в октябре также «ускорилась» до 6,32% в сравнении с 5,43% в октябре. Наконец, в Тамбовской области показатель составил 6,53% увеличившись после 5,78% в сентябре.

В ЦБ напомнили, что по-прежнему считают актуальным план по возвращению инфляции к «цели вблизи 4%» на 2024-2026 годы. «При таком уровне станет доступным долгосрочное финансирование, сбережения людей будут защищены от обесценения, привлекательность рубля как валюты для международных расчетов повысится»,— отметили воронежском отделении ЦБ.

И в ноябре ЦБ уже зафиксировалал заметный всплеск инфляционных ожиданий. Население — от среднего класса и рабочих до наименее обеспеченных домохозяйств — не только вновь интересуется потреблением, но и имеет или рассчитывает получить для этого ресурсы: спрос подогревают наблюдаемый рост цен и ожидания дальнейшего повышения доходов. Это может вынудить Банк России вновь повысить ключевую ставку в декабре 2023 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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