В Орловской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

В ближайшее время в Орловской области прогнозируют сильные осадки, усиление ветра и гололедицу. Об этом сообщили в правительстве Орловской области со ссылкой на региональное управление МЧС.

«С 17:00 до 19:00 26 ноября, а также в течение ночи 27 ноября 2023 года на территории региона ожидается комплекс неблагоприятных явлений: местами налипание мокрого снега, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с, а также сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя»,— предупредили в облправительстве.

Чиновники напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Мария Старикова