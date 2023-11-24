Бывшего белгородского пристава оштрафовали за мошенничество и злоупотребления

Старооскольский горсуд признал бывшего судебного пристава-исполнителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области Олега Михайлова виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ , до шести лет лишения свободы) и злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Как следует из текста приговора, подсудимому назначен штраф в размере 300 тыс. руб., а также запрещено занимать должности на государственной службе в органах принудительного исполнения ФССП на два года.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

В суде установлено, что в начале 2022 года пристав-исполнитель, предложил гражданину за вознаграждение выдать постановление об окончании исполнительного производства, необходимое ему для предъявления в органы полиции для подтверждения факта погашения 30 тыс. руб. штрафа. За это он получил 4 тыс. руб. и продукты питания на сумму свыше 6 тыс. руб. Согласно тексту приговора, потерпевший приобрел для пристава в гипермаркете «Линия» внушительный список продуктов, в том числе наборы для шашлыка и чахохбили, 12 банок консервированного горошка, пять упаковок риса, пять упаковок яиц, четыре упаковки подсолнечного масла, куриный фарш, две упаковки сосисок, горчицу, кетчуп, сметану, а также фрукты, овощи и другие товары. Кроме того, в мае 2022 года осужденный без законных оснований прекратил исполнительные производства в отношении двух должников.

Вину фигурант дела не признал.

Сергей Толмачев

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