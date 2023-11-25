Преступная биография

Альберт Генри де Сальво родился в 1931 году. В 1943-м он вместе с приятелем избил разносчика газет. Отобрав у жертвы $2,85, подростки поделили деньги. Де Сальво был осужден условно. В конце 1943 года Альберта и его друга поймали после того, как они влезли в чужой дом и украли ювелирные украшения на $27. Де Сальво отправили в школу для малолетних правонарушителей, где он пробыл десять месяцев.

Де Сальво проходил военную службу в Германии, где познакомился с будущей женой. В Германии он был арестован по подозрению в развратных действиях в отношении девятилетней девочки. Мать девочки отказалась выдвигать обвинения, дело не дошло до суда.

После увольнения из армии де Сальво вернулся в США. В 1958–1959 годах он неоднократно задерживался за то, что залезал в чужие дома и крал найденные деньги (обычно небольшое количество).

А потом стал Замерщиком, Мужчиной в зеленом и Бостонским душителем.

Согласно досье ФБР, рост Альберта де Сальво в момент задержания по подозрению в изнасилованиях составлял 5 футов 9 дюймов (175 см), вес — 160 фунтов (73 кг). Это подтверждается косвенными данными. В армии он боксировал в среднем весе (72,5 кг). Про убитую ростом 5 футов 10 дюймов (178 см) говорил, что она выше его. Выжившая жертва говорила, что он «среднего роста».