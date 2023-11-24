«Белгороддорстрой» отремонтирует дорогу на Белгородчине за 324 млн рублей

«Белгороддорстрой» получил контракт на ремонт 13,7 км автодороги Беломестное — Слоновка — Николаевка — Львовка в Новооскольском городском округе Белгородской области. Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную стоимость работ в 323,9 млн руб. Это следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Источник финансирования — областной бюджет.

С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года подрядчику предстоит обновить дорожную одежду, отремонтировать коммуникации, нанести разметку и установить дорожные знаки. Гарантия на работы составит от пяти до восьми лет в зависимости от объекта.

Ранее «Белгороддорстрой» получил контракт на ремонт 7,7 км автодороги в Красногвардейском районе Белгородской области за 208 млн руб. Также компании достался подряд на обустройство велодорожек в урочищах Сосновка и Пески за 88 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в Белгороде в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Гендиректором выступает Мадат (Размикович) Дарчинян, который владеет 63,25% компании, еще 36,75% у Рубена (Размиковича) Дарчиняна. Также господа Дарчиняны в равных долях владеют белгородским ООО «Центрдорстрой», которое тоже занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Возглавляет вторую фирму Рубен Дарчинян. Выручка ООО «Белгороддорстрой» в 2022 году составила 4,2 млрд руб., в 2021-м — 4 млрд руб. Чистая прибыль за год упала с 471,3 млн до 182,2 млн руб. С 2010 года общество получило 1,2 тыс. госконтрактов на сумму 36,8 млрд руб. Крупнейшими заказчиками являются управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области (заключено контрактов на 21,3 млрд руб.), управление капитального строительства Белгорода (9,1 млрд руб.) и администрация Алексеевского городского округа (1,3 млрд руб.).

Ранее белгородский министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко заявил, что в 2024 году на ремонт дорог в регионе планируется выделить 14 млрд руб. Большая часть средств — 10,2 млрд руб. — может быть направлена из регионального бюджета, еще 2,3 млрд руб. — из муниципальных дорожных фондов, 1,5 млрд руб. — из федеральной казны. При принятии областного бюджета на 2024 и плановые периоды 2025 и 2026 годов стало известно, что объем расходов на дороги и транспорт может составить 12,3 млрд руб.

Алина Морозова

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