Челябинец сдал на запчасти автомобиль знакомого

В Челябинске полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который сдал в пункт автомобильного разбора машину своего знакомого без его ведома. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Владелец машины, обратившийся в отдел полиции «Ленинский», рассказал, что несколько месяцев назад перевез свой автомобиль на хранение в гараж к приятелю. Машина была неисправной, и на ней были ограничения на регистрационные действия. Через какое-то время знакомый попросил забрать автомобиль, поскольку решил продать гараж.

«Не имея возможности перевезти свою машину, автовладелец попросил его отвезти автомобиль на ближайшую автостоянку, — рассказывают в полицейском главке. — После снятия ограничений мужчина решил забрать свою машину и заняться ее ремонтом, но на автостоянке свое транспортное средство не обнаружил, а знакомый перестал выходить на связь».

Задержанный пояснил полицейским, что продал гараж, а машину решил отдать на запчасти.

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