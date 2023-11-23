В Белгороде ищут поставщика новогодних украшений за 42 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление Белгорблагоустройство» объявило поиск подрядчика для поставки и монтажа новогодних украшений за 42,2 млн руб. Его определят в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 30 ноября. Итоги планируется подвести 4 декабря. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По условиям закупки, подрядчику в течение трех дней со дня подписания контракта нужно будет поставить и установить в облцентре световые фигуры в виде деревьев, арок, шишек, подарков, замков, ротонд, «порталов» и паутины.

Ранее местное ООО «Инфинити» получило контракт на украшение центра Белгорода к Новому году за 740 тыс. руб. Компании нужно установить световую композицию «Интерактивный павильон», которую местные СМИ называют «Эрмитажем», три световые фигуры «Въездные арки» и три световые фигуры «Балерина», а также смонтировать световое оформление зданий мэрии и Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина.

13 ноября началась сборка главной новогодней елки Белгорода на Соборной площади. По словам мэра Валентина Демидова, на работы потребуется около полумесяца.

Какие ограничения вводили в макрорегионе на последних новогодних праздниках — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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