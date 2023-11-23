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Коммерсантъ FM
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В Дагестане активист Эдуард Атаев получил срок за хранение наркотиков и оружия

Хасавюртовский районный суд приговорил общественного активиста Эдуарда Атаева к шести с половиной годам лишения свободы по двум статьям УК РФ — о хранении оружия и взрывчатых веществ, а также наркотиков.

Эдуард Атаев

Эдуард Атаев

Фото: @navalny_mah

Эдуард Атаев

Фото: @navalny_mah

Адвокат активиста Исрафил Гададов сообщил «Ъ», что его подзащитный считает дело сфабрикованным, решение суда будет непременно обжаловано. «Мы считаем, что вина Атаева в суде доказана не была,— сказал он.— Обжалуем и в апелляционной инстанции, и, если потребуется, в кассационной. Уверены, что сможем докопаться до истины и восстановить справедливость».

Житель селения Эндирей Хасавюртовского района Эдуард Атаев был известен в Дагестане как организатор независимого наблюдения на выборах и инициатор подачи исков в суды о фальсификациях. Известно было также о его противостоянии с властями Хасавюртовского района.

Вину свою активист не признавал с самого начала следствия. Наркотики, заявил он, были подброшены ему при обыске сотрудниками правоохранительных органов, а доказательства причастности его к хранению оружия и гранаты были сфабрикованы следствием.

До возбуждения уголовного дела против Эдуарда Атаева на него составлялись протоколы по административным делам. «Ъ» сообщал о его аресте на десять суток «за неповиновение полицейским» в апреле 2021 года, сразу после открытия регионального штаба оппозиционера Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена), координатором которого был назначен Атаев. В разное время активист представлял в республике также движение «Голос» (признано в РФ иностранным агентом) и партию «Парнас».

Юлия Рыбина, Махачкала

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