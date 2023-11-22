Житель Адыгеи стал фигурантом дела о даче взятки полицейскому
Жителя Кошехабльского района Адыгеи подозревают в даче взятки полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
Фото: пресс-служба СУ СКР по РА
По данным ведомства, в октябре 2023 года, находясь в кабинете отдела полиции, мужчина предложил сотруднику правоохранительных органов 30 тыс. руб. в обмен на прекращение мер по привлечению злоумышленника к уголовной ответственности за незаконную вырубку леса.
Сотрудник полиции согласился на условия и сообщил о готовящейся передаче денег руководству. Правонарушителя задержали при оговоренной встрече. Деньги изъяли на месте происшествия.
В отношении жителя Кошехабльского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Расследование уголовного дела продолжается.
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