На берегу Шершневского водохранилища появится экологический маршрут

В Челябинской области на левом берегу Шершневского водохранилища появится экологическая тропа. Экологи из Челябинского государственного университета подвели итоги исследованиям акватории, сообщает пресс-служба застройщика проекта — АПРИ«Флай Плэнинг».

В результате экспертизы на берегу было выявлено множество растений и птиц из Красной книги: башмачок настоящий, дремлик темно-красный, мякотница однолистная, болотноцветник щитолистный, лебедь-кликун, чернозобая гагара, большая белая цапля. Кроме того, экологи нашли и большое количество редких орхидей. Исследования проводились с августа по октябрь.

«Вредного влияния в зоне проведения строительных работ мы не зафиксировали ни в воздушном пространстве, ни в почве. На территории будущего Фанпарка никаких вредных веществ не размещается. Радиологические исследования показали, что среда не опасна для ее обитателей»,— сообщает директор ООО «Экогид» Анна Карпелюк.

Экологическая тропа создается в рамках проекта фанпарка «Привилегия». Его строительством занимается «Флай Плэнинг». На территории фанпарка планируют также открыть горнолыжный комплекс, парк аттракционов, фестивальные площадки и другие места для досуга. Завершение первой очереди строительства планируется к концу 2025 года.

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