На километровом участке трассы в Тихорецком районе столкнулись 15 машин

Утром 22 ноября в Тихорецком районе Кубани произошло сразу несколько аварий. На километровом отрезке трассы «Кавказ» 15 машин попали в семь ДТП, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

«Получили повреждения только 15 автомобилей, водители и пассажиры остались целы и невредимы»,— уточнили в ведомстве.

Предварительной причиной ДТП в ГУ МВД назвали неправильно выбранный скоростной режим при гололедице и мокрой дороге. Также аварии могли произойти из-за несоблюдения дистанции.

Вячеслав Рыжков

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