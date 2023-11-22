Под колесами «Ларгуса» в Ейске погиб пенсионер

В Ейске 21 ноября произошло смертельное ДТП. На улице Мичурина под колесами отечественного автомобиля погиб пенсионер, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным ведомства, 53-летний водитель «Лада Ларгус» сбил 88-летнего пешехода. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре перед судом предстанет приезжий из Таджикистана. Мужчину обвиняют в совершении смертельного ДТП.

Вячеслав Рыжков

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