МИД России приветствовал соглашение Израиля и «Хамаса» о прекращении огня

Москва приветствует достижение соглашения между Израилем и палестинским движением «Хамас» о четырехдневной гуманитарной паузе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Предполагается, что о старте четырехдневного прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов.

«В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта. Отмечаем особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации», — прокомментировала Мария Захарова (цитата по ТАСС).

Сделка с палестинским движением была одобрена израильским правительством в ходе специального заседания в ночь на 22 ноября. Соглашение предусматривает, что на первом этапе палестинские боевики должны освободить 50 человек, в том числе 30 детей. Взамен Израиль освободит 150 палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних, которые сидят в его тюрьмах не по статьям за убийство.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября с нападения палестинских боевиков на израильскую территорию. По данным Израиля, погибли более 1,4 тыс. человек, около 245 были взяты в плен. Палестинская сторона утверждала, что погибли более 13 тыс. человек.

Подробнее о соглашении — в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с ''Хамасом''».

Милена Костерева