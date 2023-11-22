В Свердловской области запустили производство биотоплива на березе

Компания «Свеза» открыла в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) производство биотоплива из березового сырья. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Первая линия производства березовых брикетов в регионе начала работать в конце октября. Мощность предполагает выпуск продукции примерно на 8 тыс. тонн в год.

Как считают в компании, такой объем способен закрыть потребности всех жителей восточного Урала. «Топливные брикеты сегодня — один из самых быстрорастущих сегментов лесопромышленной отрасли России. Мы видим, что такой вариант зеленой энергетики начинает пользоваться спросом»,— отметил руководитель направления «Биопродукты» Сергей Коркин.

Брикеты из березового сырья считаются экологичным продуктом, так как при горении выделяют меньше парникового газа, чем у дров. Они имеют высокую теплоотдачу 4600 ккал/кг, сгорают без остатка.

Российская компания «Свеза» является крупнейшим производителем березовой фанеры в мире. В состав группы входит семь комбинатов, структуры, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов.

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Ирина Пичурина