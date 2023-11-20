Мэр Новосибирска прокомментировал последствия урагана в городе

В Новосибирске после урагана 19 ноября было зафиксировано девять сообщений об обрывах ЛЭП, а также 41 обращение об упавших деревьях, сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Обошлись минимально. Основной удар пришелся на Ленинский район», - заявил Анатолий Локоть.

На утро 20 ноября в городе зафиксировано 87 отключений в Центральном и Ленинском районе. Закрытых учебных заведений нет. Согласно данным МЧС области, в регионе на 19 ноября было зафиксировано 193 аварийных отключений по электроснабжению, на утро 20 ноября – шесть (383 абонента).

Также в Кемеровской области был введен режим повышенной готовности после урагана 19 ноября. Электроэнергия была отключена на 143 котельных, на восьми основных водозаборах, девяти угольных предприятиях. Повреждены крыши более 150 домов и административных зданий.

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Александр Киселев