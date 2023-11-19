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Переизбрались главы пяти округов Тамбовской области

На посты руководителей пяти администраций округов Тамбовской области переизбрались прежние руководители. Все выборы прошли после реформирования районов в округа.

Тамбовский округ снова возглавил Константин Пудовкин. Кто еще претендовал на пост, администрация муниципалитета не сообщила.

Константину Пудовкину 48 лет. Он родился в Тамбове. В 1996 году окончил Омский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С того же года работал в тамбовской полиции, дослужился до начальника отдела полиции №2 управления МВД по Тамбову. В конце ноября назначен первым замруководителя администрации Тамбовского района. В феврале возглавил муниципалитет. Женат, имеет четверых детей.

На пост главы Петровского округа переизбран Сергей Ефанов. Кто пытался составить ему конкуренцию, не сообщается.

Сергею Ефанову 53 года. Он родился в Тамбове. В 1992 году окончил Тамбовский государственный педагогический институт по специальности «история и обществоведение», в 1999 году — Московский юридический институт по специальности «юриспруденция». С 1992 по 1993 годы работал учителем истории Плавицкой средней школы Петровского района. Затем перешел в местную полицию, в 2002 году возглавил районный отдел. В декабре 2011 года избран руководителем муниципалитета. Женат, есть дочь.

Ржаксинский округ снова возглавил Николай Козадаев. На этот пост также претендовали Владимир Тафинцев и Николай Лихачев. Из род деятельности не уточняется.

Николаю Козадаеву 61 год. Он родился в поселке Опытная станция Ржаксинского района. В 1984 году окончил Плодоовощной институт имени И.В. Мичурина. Карьеру начал годом ранее агрономом-семеноводом. В 1995 году стал замглавы администрации Ржаксинского района по вопросам социально-культурной сферы, в 1997 году повышен до первого заместителем. Одновременно руководил управлением сельского хозяйства. Возглавил район в 2000 году. Кандидат экономических наук.

Руководителем Жердевского округа переизбран Александр Быков. На пост также претендовали директор местной межпоселенческой центральной библиотеки Ирина Шульгина и заведующий пичаевским Жердевская школы №2 Евгений Иванов. За господина Быкова депутаты проголосовали единогласно.

Александру Быкову 54 года. Он родился в Жердевке. В 1988 году окончил местный техникум сахарной промышленности по специальности «машины и оборудование предприятий пищевой промышленности», в 1996 году — Московский государственный заочный институт пищевой промышленности по специальности «машины и аппараты пищевых производств». Начинал в 1990 году механиком контроля очистки Многоотраслевого объединения Жилищного-коммунального хозяйства, через десять лет стал замдиректора. В 2001 году стал заместителем главы района, через три года повышен до первого зама. Руководителем муниципалитета стал в 2013 году. Женат, имеет двух детей.

Мичуринский округ снова возглавил Гогита Хубулов. Были ли у него конкуренты, не сообщается.

Гогите Хубулову 47 лет. Он родился в селе Арцеви Цхинвальского района Южной Осетии республики Грузия. В 1991 году семья переехала в село Новое Тарбеево Мичуринского района Тамбовской области. В 1999 году окончил биофак Мичуринского государственного педагогического института. С 2003 года работал в вузе, прошел пусть от ассистента до доцента кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения. С мая 2014 по декабрь 2015 — замначальника управления народного образования Мичуринска. Затем перешел в администрацию района. В 2015–2017 годах возглавлял отдел образования, затем два года был заместителем главы муниципалитета, в 2019–2022 годах — первым заместителем. После этого возглавил район. Женат, имеет трех детей. Кандидат сельскохозяйственных наук.

В начале ноября в Тамбовской области были переизбраны главы Пичаевского округа Виктор Лазутин и Моршанского района Павел Фетискин.

Иван Недокопов

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