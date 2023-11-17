Пенсионер на электросамокате попал под колеса иномарки в Новороссийске

В Новороссийске иномарка сбила пенсионера на электросамокате. Авария произошла ранним утром 17 ноября, сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Новороссийска Фото: Госавтоинспекция Новороссийска

По информации ведомства, 20-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал по улице Дзержинского и не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди электросамоката. Последним управлял 79-летний мужчина.

Пенсионер пострадал, его госпитализировали. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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