Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пенсионер на электросамокате попал под колеса иномарки в Новороссийске

В Новороссийске иномарка сбила пенсионера на электросамокате. Авария произошла ранним утром 17 ноября, сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Фото: Госавтоинспекция Новороссийска

Фото: Госавтоинспекция Новороссийска

По информации ведомства, 20-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал по улице Дзержинского и не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди электросамоката. Последним управлял 79-летний мужчина.

Пенсионер пострадал, его госпитализировали. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...