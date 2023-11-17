Депутаты Петербурга планируют добиться учреждения знака «Труженик тыла»

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили инициативу, чтобы в России учредили памятный знак «Труженик тыла». Текст проекта закона появился на сайте городского парламента.

Над законодательной идеей работали депутаты Наталия Астахова, Игорь Высоцкий и Александр Ржаненков. С проектом постановления от ЗакСа они намерены обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и спикеру Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

В обосновании необходимости учредить этот памятный знак парламентарии указали, что к ним поступали многочисленные просьбы представителей общественных объединений пожилых граждан о введении награды. Депутаты подчеркнули, что в России насчитывается около 450 тыс. тружеников пыла.

«Сейчас это очень пожилые люди, ценящие внимание к себе. Понимание того, что современное поколение осознает значимость их трудовых подвигов во имя спасения Отечества для них намного важнее материальных благ»,— говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что члены Заксобрания Петербурга поддержали идею направить поправки к проекту закона о регулировании вопросов комплексного развития территорий от правительства России.

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