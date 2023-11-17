Два парка благоустраивают в Новопокровском районе Кубани

В Новопокровском районе Кубани завершается благоустройство двух парков. Здесь реконструируют больше 46 тыс. кв. м территории возле Дома культуры — «Парк Комсомольский» и «Парк Победы», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник сообщил, что рабочие уже установили поребрики, уложили асфальтобетонное покрытие и дорожную плитку, а также закончили монтаж системы уличного освещения. Сейчас ведутся работы по озеленению. В одном из парков установили детскую игровую площадку.

Работы завершены уже на 95%. Были также установлены малые архитектурные формы.

Вячеслав Рыжков

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