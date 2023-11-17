Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два парка благоустраивают в Новопокровском районе Кубани

В Новопокровском районе Кубани завершается благоустройство двух парков. Здесь реконструируют больше 46 тыс. кв. м территории возле Дома культуры — «Парк Комсомольский» и «Парк Победы», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник сообщил, что рабочие уже установили поребрики, уложили асфальтобетонное покрытие и дорожную плитку, а также закончили монтаж системы уличного освещения. Сейчас ведутся работы по озеленению. В одном из парков установили детскую игровую площадку.

Работы завершены уже на 95%. Были также установлены малые архитектурные формы.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...