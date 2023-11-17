В Югре на страхование госслужащих потратят почти 90 млн рублей

На страхование госслужащих Ханты-Мансийского автономного округа планируют потратить 89,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Планируется застраховать 3,1 тыс. госслужащих региона. «Цели использования результатов услуг — обеспечение реализации государственных гарантий прохождения государственной службы государственными гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»,— говорится в документации.

Отмечается, что страховые случаи — это травмы, ранения, увечья и другие повреждения здоровья, которые привели к временной утрате трудоспособности при исполнении должностных обязанностей на рабочем месте, в командировках, при следовании пешком. А также при следовании к месту работы или возвращении с нее (пешком или на транспорте, предоставленном заказчиком, личном или общественном). А также при других случаях.

Полина Хабарова

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