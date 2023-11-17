В магнитогорском «Притяжении» начали строить детский крытый парк развлечений

На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске началось строительство детского крытого парка развлечений площадью почти 10 тыс. кв. м. Как сообщают в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината, открытие объекта планируется в 2025 году ко дню металлурга. Крытый парк объединит несколько функциональных площадок для детей с разными интересами, включая точные науки, творчество, информационные технологии и командные игры.

В составе парка появится аттракцион «Летающий кинотеатр» площадью более 400 кв. м — большой купольный экран с изображением в разрешении 4К с движущейся платформой на 24 места. Платформа будет двигаться и поднимать кресла соответственно действию на экране. Отмечается, что аттракцион позволит испытывать ощущение полета, благодаря динамике подвесных механизмов и спецэффектам.

Также частью объекта станет мультимедийный парк «Мастерская снов», который разместится на двух уровнях и займет 700 кв. м. В нем будет 15 тематических зон, ориентированных на создание креативных навыков и раскрытие творческого потенциала. Кроме того, в парке развлечений предусмотрят возможности событийных развлечений – праздники, соревнования, концерты. В атриуме здания установят аттракционы. Также планируется кафе на 90 гостей.

Генеральным подрядчиком строительства объекта на конкурсной основе стала уфимская компания «Енер-холдинг», которая уже имеет опыт реализации в «Притяжении» проекта «Большое озеро» - водоема площадью более 11 га с пешеходным мостом длиной 440 м и сценой.