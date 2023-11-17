В Орске 13 руководителей учреждений образования скрыли доходы

Начальник управления образования администрации Орска получил представление прокуроров об устранении нарушений. Поводом для этого стали результаты проверки на соблюдение антикоррупционного законодательства в учебных заведениях. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что 13 директоров предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера себя и своих супругов»,— говорится в сообщении.

Нарушения были допущены при заполнении сведений о счетах в банках и других кредитных организациях. Также они касались информации о площадях объектов недвижимости (земельных участков и жилых помещений), которыми владеют руководители учреждений, и отражении сумм их доходов за отчетный период.

Георгий Портнов