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Коммерсантъ FM
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Рособрнадзор намерен перевести связанные с ЕГЭ системы на отечественное ПО

Системы, связанные с проведением Единого госэкзамена (ЕГЭ), планируется перевести на отечественное программное обеспечение (ПО) к 2026 году. Об этом сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Работа эта большая, сложная и объемная. Планируем ее завершить в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов»,— пояснил господин Круглинский, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Глава ведомства Анзор Музаев призвал руководителей региональных органов обеспечить подготовку и проведение ЕГЭ «на самом высоком уровне». «Помимо объективности и контроля за проведением экзаменов необходимо обращать внимание на создание комфортных условий для участников ЕГЭ»,— добавил господин Музаев.

В октябре Рособрнадзор сообщил, что в новом учебном году применит нейросеть для проверки работ ЕГЭ со всех регионов для выявления нарушений. Анзор Музаев уверял, что окончательное решение будет принимать не нейросеть, а человек. Кроме того, в программу ЕГЭ по ряду предметов внесли содержательные изменения.

Подробности — в материале «Ъ» «Общество меняет тему».

Лаура Кеффер

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