Курские власти могут выделить «Геомашу» 40 млн рублей на развитие производства

В этом году Фонд развития промышленности планирует выделить щигровскому предприятию «Геомаш» (входит в состав Объединенных заводов буровой техники имени Воровского, находится под управлением ГК «Кировский завод») 40 млн руб. на модернизацию производства. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаила Аксенова, в прошлом году «Геомаш» уже получил 10 млн руб. от фонда в рамках льготного финансирования. А в июне 2022-го между Курской областью, «Кировским заводом» и «Геомашем» было подписано соглашение, по которому в течение пяти лет предприятие направит на модернизацию 200 млн руб. Это должно позволить расширить линейку выпускаемой продукции.

По мнению министра, господдержка способствует «ускоренному импортозамещению», которое проводит «Геомаш». Накануне предприятие представило новую буровую установку для геологоразведки, которая была создана за девять месяцев. По данным правительства региона, первым и основным заказчиком выступит «Росгеология», с которой есть соответствующая договоренность до 2028 года.

«Установки "Геомаша" будут задействованы везде, в том числе на Урале, Дальнем Востоке, в Якутии, арктической зоне. Оборудование может работать в любых условиях, в отличие от зарубежных аналогов»,— сказал заместитель гендиректора «Росгеологии» Сергей Радьков.

Председатель совета директоров «Геомаша» Роман Кондратьев отметил, что во время испытаний машина по скорости бурения опередила импортную. По его словам, емкость рынка по этой модели — 100 единиц в год, через пару лет доля оборудования предприятия может составить не менее четверти.

В феврале 2022 года 75% «Геомаша» купила ГК «Кировский завод». На тот момент в «Геомаше» работало более 1 тыс. человек, а производственные активы объединяли площадки в курских Щиграх, Владимире и немецком Нордхаузене. По итогам 2022-го «Геомаш» вышел из убытков и увеличил прибыль в 1,8 раза.

Подробнее о смене собственника читайте в материале «Ъ» «Кировский завод купил "Геомаш"».

Алина Морозова

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