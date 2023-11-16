В Курске обвиняемым в краже драгоценностей на 47 млн рублей вынесли приговор

Ленинский райсуд Курска признал виновными в краже ювелирных изделий из салона «Смоленские бриллианты» на сумму свыше 47 млн руб. Александра Осипова (ст.ст. 158 ч.3 п. «а», 158 ч.3 п. «а», 158 ч.3 п.п. «а,в», 158 ч.3 п.п. «а,в», 158 ч.4 п. «б» УК РФ) и Вячеслава Балычева (ст. 158 ч.4 п. «б» УК РФ). По данным объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, ранее судимым Александру Осипову и Вячеславу Балычеву назначено 8,5 и 5 лет лишения свободы в колонии особого режима соответственно. Вину подсудимые не признали. Гособвинение просило назначить им 8 и 5 лет лишения свободы соответственно, защита настаивала на их оправдании в связи с непричастностью к совершению преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

По данным следствия, 14 февраля 2016 года Александр Осипов и Вячеслав Балычев, действуя по предварительному сговору, взломали подвальное помещение дома №56 по улице Радищева в Курске, проникли в ювелирный салон ООО «Смоленские Бриллианты икс эс», откуда тайно похитили ювелирные изделия более чем на 47 млн руб., тем самым причинив компании материальный ущерб в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что ущерб может составить 180 млн руб., но уточнялось, что «это очень и очень приблизительная цифра».

О том, как начиналось расследование, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «За украшениями пришли через пол».

Дарья Валихова