В поселке Знаменском достроили второй детский сад

В поселке Знаменском завершили строительство детского сада «Ладушки» на 250 мест. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Точно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Точно» Фото: пресс-служба ГК «Точно»

Учреждение рассчитано на 12 групп воспитанников. Для детей предусмотрены работа кабинетов психолога, пищеблок, физкультурный зал, помещение для занятий танцами, игровые площадки и другая инфраструктура. Стоимость строительства составила 300 млн руб.

Детсад построили по инициативе девелопера. Это уже второй соцобъект, созданный компанией в микрорайоне. Ранее в Знаменском завершили строительство детского сада «Веснушки». В сентябре в микрорайоне открыли новую школу. Продолжается строительство Храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Проектом предусмотрено создание еще одного детского сада на 380 мест, поликлиники и спорткомплекса с бассейном.

Анастасия Донскова

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