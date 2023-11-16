В ТРК «Семья» прокомментировали открытие муниципальной парковки на соседнем участке

Администрация пермского ТРК «Семья» прокомментировала планы городских властей открыть муниципальную плоскостную парковку на земельном участке возле ТЦ по ул. Революции. Муниципальный земельный участок площадью 10,5 тыс. кв. м ранее находился в аренде у «Семьи» под парковку. «На этом основании администрация ТРК несла ответственность за содержание и обслуживание парковки, ежеквартально вносила плату за аренду земли. Предположительно, в 2024 году функции по обслуживанию парковки и взиманию платы перейдут к городским властям»,— пояснили в администрации торгового центра. Отметим, на указанном участке и сейчас расположена огороженная парковка «Семьи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Планируется, что для пользователей парковки условия не изменятся. Постепенно парковочное оборудование приведут к стандартам муниципальных плоскостных парковок. На парковке со стороны ул. Революции на муниципальном участке расположено около 250 мест, остальные — на участке ТРК «Семья». В собственности торгового центра находится другая наземная парковка — со стороны ул. 25-го Октября, емкостью 144 места, и более 600 мест на подземных и наземной парковке вдоль здания ТРК и со стороны ул. Островского. На них условия стоянки автомобилей остаются без изменений, подчеркнули в «Семье».

Как сообщил недавно «Ъ-Прикамье» со ссылкой на администрацию Перми, указанный участок под парковкой «Семьи» ранее передали в муниципальную собственность. В мае 2023 года для него установили вид разрешенного использования — «парки культуры и отдыха, хранение автотранспорта». Территория передана в безвозмездное пользование Пермской дирекции дорожного движения для дальнейшей организации плоскостной парковки.