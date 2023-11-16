Циан: в Верхней Пышме продают больше строящихся квартир, чем в Курске и Калуге

Самый большой объем продаж новых квартир в городах рядом с Екатеринбургом приходится на Верхнюю Пышму, рассказал «Ъ-Урал» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «По числу проданных квартир в строящихся корпусах этот город опережает некоторые региональные центры. Например, Владимир, Калугу, Курск и другие»,— прокомментировал господин Попов.

По его словам, на новостройки в городах рядом с Екатеринбургом приходится около 6,5% всех сделок, заключаемых в Екатеринбургской агломерации. При этом стоимость квадратного метра в новостройках на 30–33% дешевле, чем в самой уральской столице. «Эта разница меньше, чем в Москве, где цены на жилье в среднем вдвое выше, чем в Подмосковье и в пригородах Санкт-Петербурга, там разница около 70%»,— рассказал Алексей Попов.

Подробнее о ситуации на рынке жилья в городах рядом с Екатеринбургом — в материале «Ъ-Урал» «Далеко ходить не надо».

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