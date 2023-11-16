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Коммерсантъ FM
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WBC поставил Франсиса Нганну на десятое место

Камерунский боец смешанного стиля (ММА) Франсис Нганну занял десятую строчку в рейтинге тяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщается на сайте организации.

В Эр-Рияде 28 октября действующий чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри победил раздельным решением Нганну в поединке за специальный пояс WBC. Француз в третьем раунде отправил Фьюри в нокдаун, а после боя выразил несогласие с результатом. Дебютировавший на профессиональном ринге Нганну является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

«Франсис Нганну проделал выдающуюся работу против действующего чемпиона WBC в тяжелом весе, поэтому совет директоров WBC принял решение поставить его на десятое место в рейтинге тяжелого дивизиона»,— говорится в заявлении организации в соцсети Х.

Франсису Нганну 37 лет, в ММА он одержал 17 побед при трех поражениях. Он покинул UFC в статусе чемпиона из-за разногласий по поводу нового контракта.

«РИА Новости»

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